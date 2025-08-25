«Лада» одержала победу над «Сочи» в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Лады» со счётом 3:1.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Александр Яремчук, которому ассистировали Игорь Швырёв и Ноэль Хёфенмайер. На 36-й минуте голом в большинстве счёт сравнял Иван Савчик с передач Вячеслава Основина и Александра Хохлачёва. На старте третьего периода «Лада» впервые вышла вперёд в счёте — отличился Никита Михайлов, которому ассистировали Джош Лоуренс и Кирилл Жуков. На 58-й минуте Михайлов оформил дубль.