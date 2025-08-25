«Лада» одержала победу над «Сочи» в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Лады» со счётом 3:1.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Яремчук (Швырёв, Хёфенмайер) – 06:25 (5x5) 1:1 Савчик (Основин, Хохлачёв) – 35:34 (5x4) 1:2 Михайлов (Лоуренс, Жуков) – 41:10 (5x5) 1:3 Михайлов (Лоуренс, Коттон) – 57:21 (5x4)
На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Александр Яремчук, которому ассистировали Игорь Швырёв и Ноэль Хёфенмайер. На 36-й минуте голом в большинстве счёт сравнял Иван Савчик с передач Вячеслава Основина и Александра Хохлачёва. На старте третьего периода «Лада» впервые вышла вперёд в счёте — отличился Никита Михайлов, которому ассистировали Джош Лоуренс и Кирилл Жуков. На 58-й минуте Михайлов оформил дубль.
