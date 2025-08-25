Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Сочи, результат матча 25 августа 2025, счёт 3:1, Кубок губернатора Челябинской области

«Лада» одержала победу над «Сочи» в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Лады» со счётом 3:1.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Яремчук (Швырёв, Хёфенмайер) – 06:25 (5x5)     1:1 Савчик (Основин, Хохлачёв) – 35:34 (5x4)     1:2 Михайлов (Лоуренс, Жуков) – 41:10 (5x5)     1:3 Михайлов (Лоуренс, Коттон) – 57:21 (5x4)    

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Александр Яремчук, которому ассистировали Игорь Швырёв и Ноэль Хёфенмайер. На 36-й минуте голом в большинстве счёт сравнял Иван Савчик с передач Вячеслава Основина и Александра Хохлачёва. На старте третьего периода «Лада» впервые вышла вперёд в счёте — отличился Никита Михайлов, которому ассистировали Джош Лоуренс и Кирилл Жуков. На 58-й минуте Михайлов оформил дубль.

Календарь Кубка губернатора Челябинской области
Турнирная таблица Кубка губернатора Челябинской области
Материалы по теме
Глава Самарской области встретился с тренерским штабом и хоккеистами «Лады»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android