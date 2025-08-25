Скидки
СКА — Ак Барс: онлайн-трансляция матча турнира имени Пучкова начнётся в 18:00 по мск

СКА — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча турнира имени Пучкова начнётся в 18:00 мск
Комментарии

Сегодня, 25 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт первый матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между СКА и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань
В текущее межсезонье СКА провёл один матч, в котором со счётом 5:2 обыграл санкт-петербургское «Динамо». «Ак Барс» успел провести уже четыре матча, в которых одержал три победы.

Кроме СКА и «Ак Барса», в турнире примет участие екатеринбургский «Автомобилист». В прошлом сезоне победителем традиционного предсезонного турнира имени Николая Пучкова стал СКА.

