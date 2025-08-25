Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли назвал изменения в игре Овечкина с возрастом

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с возрастом немного изменил стиль своей игры и ищет больше способов забивать голы.

«Ови, чего только не скажешь об этом парне. Он элитный снайпер, забивает с любой точки. Но, думаю, с возрастом он стал находить больше способов забивать голы. Он лезет на ворота, в грязные зоны. Возможно, раньше он больше полагался на броски с ходу или завершение контратак, но сейчас он находит другие способы забрасывать шайбы, и я не думаю, что мы достаточно отдаём ему должное. Он крупный, тяжёлый парень, но он отлично играет в форчекинге, бьёт соперников и делает всё, что нужно при игре без шайбы, и помогает своим партнёрам по звену», — цитирует Маруна RMNB.