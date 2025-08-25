Рид Буше: думал, достиг договорённости с «Авангардом». Кажется, они выбрали другой путь

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше объяснил почему покинул «Авангард» в это межсезонье. Хоккеист подписал с клубом из Екатеринбурга однолетний контракт.

— Почему вы покинули «Авангард»?

— Я думал, что достиг договорённости с «Авангардом». Однако они так и не сделали мне конкретного финального предложения, я больше не мог ждать.

— Если верить Алексею Сопину, контрактное предложение лежало у вас на столе с января. Прокомментируйте это.

— Мне нужно было время, чтобы обсудить все детали с семьёй. Однако я сказал менеджерам, что «Авангард» был единственной командой, которую я рассматривал. Они могли не беспокоиться о том, что я выберу другой клуб — однако время шло, и, скорее всего, в клубе решили выбрать иной путь, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

