Новичок «Локомотива» Холлоуэлл — о переходе в КХЛ: был готов к этому шагу, новому вызову

Канадский защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл прокомментировал решение перейти в КХЛ. Игрок обороны пополнил состав ярославского клуба в это межсезонье.

— Что касается вашего решения перейти в КХЛ, было ли для вас трудным решением покинуть Северную Америку?

— Это определённо было сложно, ведь я уехал далеко от семьи, друзей, моей девушки и всего привычного. Но за последний год я понимал, что, скорее всего, пойду именно этим путём. Я был готов к этому шагу, готов к новому вызову и новой возможности. Думаю, что это хорошо для моей карьеры.

— Когда вы окончательно приняли это решение? В прошлом сезоне?

— Да, в прошлом сезоне, после Рождества. Я начал больше общаться с «Локомотивом» и тогда понял, что пришло время сделать шаг.

— Правда ли, что прошлым летом у вас были предложения от клуба КХЛ?

— Да. Я проверял почву, хотел понять, какие есть варианты. В начале прошлого сезона тоже были разговоры с некоторыми командами, просто чтобы узнать уровень интереса и что мне могут предложить, — приводит слова Холлоуэлла «ВсеПроСпорт».

Практически всю карьеру 26-летний защитник провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». Последние два сезона Мак играл в АХЛ за фармы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».