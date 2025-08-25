Скидки
Рид Буше рассказал, почему не стал брать №86 в «Автомобилисте»

Рид Буше рассказал, почему не стал брать №86 в «Автомобилисте»
Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше ответил, почему решил поменять игровой номер после перехода из «Авангарда».

— Вы выбрали №16, номер вашего сына. Могли ли выменять №86 у Александра Шарова на ужин в ресторане или что-то ещё?
— На самом деле не имеет значения, под каким номером я играю. Да, в КХЛ я обычно выходил под №86, но у меня были и другие номера по ходу карьеры, сейчас это число было занято. Номер не влияет на то, как я играю в хоккей, он просто меняет мой облик, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Ранее американский нападающий выступал в «Авангарде» под 86-м номером, а в «Локомотиве» на его спине был номер 48.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

