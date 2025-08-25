Скидки
Игорь Гришин высказался о последнем месте «Нефтехимика» на Кубке Блинова

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал выступление своей команды на Кубке Блинова.
Клуб из Нижнекамска проиграл все четыре матча на турнире и занял последнее место, набрав одно очко.

«Пока игроки не до конца поняли то, что тренерский штаб требует от них. Этот процесс небыстрый, как бы нам этого не хотелось. Но это не значит, что всё плохо. Есть определённые намётки, подвижки, есть просветления в плане того, что мы хотим видеть. Но, повторюсь, хотелось бы, чтобы как можно больше трансформировалось в игру то, что нарабатываем на тренировках.

На турнир мы брали практически всех игроков. Я бы не сказал, что все они оправдали наши ожидания. Есть, конечно, претензии, пожелания, чтобы часть хоккеистов улучшила свою игру. Да, для нас начало турнира сложилось не совсем удачно. Я здесь имею в виду не результаты игр, а то, что кто-то заболел, кто-то получил травму – причём игроки твёрдой основы. А ведь мы на этом турнире планировали провести две игры основным составом. А пришлось играть практически без первых двух центров. Может, из-за этого команда ещё не показала ту картинку, которую мы хотели видеть.

Мы для себя сделали определённые выводы: кто лучше готов на данный момент, кто хуже. Сейчас, по приезде, уже будем определяться с оптимальным составом, который пойдёт в регулярный чемпионат. Есть пища для размышления. Надеемся, что к матчу с «Ак Барсом» все войдут в строй, и там мы уже увидим самый боевой состав», – приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

