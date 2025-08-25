17-летний форвард «Красной Армии» Овчаров продолжит карьеру в Канаде

17-летний форвард «Красной Армии» Никита Овчаров вошёл в состав клуба юниорской лиги Квебека «Квебек Рэмпартс» на сезон-2025/2026. Об этом сообщается на сайте Канадской хоккейной лиги. Игрок был выбран командой под общим 15-м номером на импорт-драфте CHL в 2025 году.

Овчаров в прошлом сезоне дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге, где провёл 25 игр, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами за «Красную Армию» в регулярном чемпионате. Также на его счету один матч в розыгрыше Кубка Харламова.

Кроме того, Никита выступал за команды ЦСКА до 17 лет (15 очков в 15 играх) и до 18 лет (пять очков в шести играх).