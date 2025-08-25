Голдобин дебютирует за СКА в матче с «Ак Барсом» в тройке с Дишковским и Коротким

Нападающий Николай Голдобин дебютирует за СКА в матче с «Ак Барсом» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Ранее форвард подписал новый трёхлетний контракт с петербургским клубом. Армейцы представили состав команды на игру, которая состоится сегодня, 25 августа, в 18:00 мск.

На первый матч в новой команде Голдобин заявлен в одной тройке с Никитой Дишковским и Матвеем Коротким.

Фото: ХК СКА

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.