Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин высказался о том, что не получил чемпионский перстень от «Локомотива»

Никитин высказался о том, что не получил чемпионский перстень от «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, как отреагировал на то, что его вместе со всем штабом не пригласили на чемпионский парад «Локомотива», а также что ему не вручили чемпионские перстни.

«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем, а всё остальное непринципиально. В межсезонье не было хоккея, поэтому, мне кажется, обсуждались такие темы. А вообще, ни тренерский штаб, ни я не обращали на это внимания. У меня достаточно работы. Самое главное, что мы выиграли с Ярославлем. Та работа, которую мы проделали, увенчалась успехом», — сказал Никитин на пресс-конференции.

Напомним, в минувшем сезоне ярославский клуб под руководством Никитина стал обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье специалист покинул «Локомотив» и возглавил ЦСКА.

Материалы по теме
Игорь Никитин: после пресс-конференции всегда заходил к хозяевам, и выпивали 3-4 рюмочки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android