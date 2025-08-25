Скидки
Тайсон Бэрри завершил карьеру в 34 года

Защитник Тайсон Бэрри завершил карьеру в возрасте 34 лет, сообщает официальный сайт НХЛ. За 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге канадец поиграл за «Колорадо Эвеланш», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нэшвилл Предаторз» и «Калгари Флэймз».

Всего на счету Бэрри 869 матчей в лиге с учётом плей-офф и 529 (112+417) очков. В прошлой регулярке он провёл 13 матчей за «Калгари». Барри был выбран «Колорадо» в третьем раунде под общим 64-м номером на драфте НХЛ 2009 года.

На международной арене Бэрри становился чемпионом мира в составе сборной Канады в 2015 году, а также серебряным призёром на ЧМ-2017.

