Экс-нападающий «Авангарда» Буше обратился к болельщикам омской команды

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше рассказал, что время, проведённое в Омске было потрясающим, а также признался в любви к городу и болельщикам. Напомним, ранее хоккеист выступал за «Авангард», который покинул в это межсезонье.

— Что можете сказать омским фанатам сейчас?

— Это было потрясающее время. Я люблю Омск, болельщиков, мне всё здесь нравилось. Знаю, меня обвиняли в том, что я погнался за деньгами, всё такое. Я хотел остаться в клубе, однако в хоккее всё меняется быстро. Я счастлив начать новую главу своей карьеры в «Автомобилисте», уверен, что мы сможем многого добиться, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

