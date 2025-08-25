Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-нападающий «Авангарда» Буше обратился к болельщикам омской команды

Экс-нападающий «Авангарда» Буше обратился к болельщикам омской команды
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше рассказал, что время, проведённое в Омске было потрясающим, а также признался в любви к городу и болельщикам. Напомним, ранее хоккеист выступал за «Авангард», который покинул в это межсезонье.

— Что можете сказать омским фанатам сейчас?
— Это было потрясающее время. Я люблю Омск, болельщиков, мне всё здесь нравилось. Знаю, меня обвиняли в том, что я погнался за деньгами, всё такое. Я хотел остаться в клубе, однако в хоккее всё меняется быстро. Я счастлив начать новую главу своей карьеры в «Автомобилисте», уверен, что мы сможем многого добиться, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Американский форвард Рид Буше поделился эмоциями от пребывания в «Автомобилисте»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android