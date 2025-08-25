Марун: когда Овечкин забил 893-й гол, я был на льду — на всю жизнь запомню этот момент

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-игрок «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Марун высказался об игре с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я был на льду, когда он забил 893-й гол. Этот момент я запомню на всю жизнь. Вот я на пятачке, шайба летит под перекладину. Это история. Перед игрой я сказал себе: «Пожалуйста, просто не окажись на льду, когда Овечкин сравняется с рекордом», — приводит слова Маруна RMNB.

В ночь с 4 на 5 апреля 2025 года Александр забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3), сравнявшись с Уэйном Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ — по 894. 6 апреля 39-летний Овечкин побил рекорд канадца, забросив 895-ю шайбу.