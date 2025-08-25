Скидки
Хоккей

«Динамо» Санкт-Петербург объявило о переходе вратаря Егора Вельмакина

Голкипер Егор Вельмакин пополнил состав санкт-петербургского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. 22-летний вратарь перешёл в состав петербуржцев из минского «Динамо».

Егор — воспитанник московской школы «Русь». С сезона-2020/2021 играл за фарм-клуб воронежского «Бурана» — команду «Россошь» из НМХЛ, в том числе привлекался и к матчам за первую команду в ВХЛ. С сезона-2023/2024 вратарь выступал за минское «Динамо» в КХЛ, а также за «Динамо-Молодечно» из Экстралиги.

В КХЛ на счету Вельмакина 19 матчей с коэффициентом надёжности 2,38 и 90% отражённых бросков. В ВХЛ голкипер провёл 12 игр, в семи из которых одерживал победы. Процент отраженных бросков составил 93,7, коэффициент надежности 2,17.

