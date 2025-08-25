«Трактор» всухую проиграл «Амуру» в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хоккеисты «Амура» со счётом 3:0.

На седьмой минуте нападающий гостей Кирилл Слепец забил первый гол с передачи Артура Гиздатуллина. На 18-й минуте защитник Кэмерон Ли удвоил преимущество хабаровчан. На 56-й минуте форвард Евгений Грачёв с передач Кирилла Уракова и Сергея Дубакина установил окончательный счёт — 0:3.

Следующий матч в рамках турнира «Трактор» проведёт с «Сочи». «Амур» сыграет с «Ладой». Обе встречи пройдут 26 августа.