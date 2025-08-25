Скидки
Трактор — Амур, результат матча 25 августа 2025 года, счет 0:3, Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» всухую проиграл «Амуру» в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хоккеисты «Амура» со счётом 3:0.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 06:38 (5x5)     0:2 Ли (Слепец) – 17:56 (5x5)     0:3 Грачёв (Ураков, Дубакин) – 55:38 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий гостей Кирилл Слепец забил первый гол с передачи Артура Гиздатуллина. На 18-й минуте защитник Кэмерон Ли удвоил преимущество хабаровчан. На 56-й минуте форвард Евгений Грачёв с передач Кирилла Уракова и Сергея Дубакина установил окончательный счёт — 0:3.

Следующий матч в рамках турнира «Трактор» проведёт с «Сочи». «Амур» сыграет с «Ладой». Обе встречи пройдут 26 августа.

Календарь Кубка губернатора Челябинской области
Турнирная таблица Кубка губернатора Челябинской области
