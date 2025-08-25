«Не испытываю иллюзий». Никитин — о пятилетнем контракте с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о своём пятилетнем контракте с армейским клубом и заявил, что ему важно оправдать доверие руководства. Напомним, специалист возглавил ЦСКА в июне этого года.

— У вас пятилетний контракт с ЦСКА — редкое явление для тренера. Для вас это больше груз ответственности и чувствуете давление, или, наоборот, ощущаете от руководства клуба определённое доверие?

— Я уже в этом плане опытный. У меня были и хорошие примеры в своей карьере, и также примеры, когда увольняли. Я от этого получал правильный сигнал, на который реагировал. Поэтому не испытываю тех иллюзий именно про срок контракта. Уже давно сосредоточен на ежедневной работе. То, что могу контролировать, а всё остальное — определённые условности. Конечно, доверие важно, но не менее важно его оправдывать. Поэтому только ежедневная работа по полной и, прежде всего, требования к самому себе дают шанс, чтобы тебе доверяли, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.