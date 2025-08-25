Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не испытываю иллюзий». Никитин — о пятилетнем контракте с ЦСКА

«Не испытываю иллюзий». Никитин — о пятилетнем контракте с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о своём пятилетнем контракте с армейским клубом и заявил, что ему важно оправдать доверие руководства. Напомним, специалист возглавил ЦСКА в июне этого года.

— У вас пятилетний контракт с ЦСКА — редкое явление для тренера. Для вас это больше груз ответственности и чувствуете давление, или, наоборот, ощущаете от руководства клуба определённое доверие?
— Я уже в этом плане опытный. У меня были и хорошие примеры в своей карьере, и также примеры, когда увольняли. Я от этого получал правильный сигнал, на который реагировал. Поэтому не испытываю тех иллюзий именно про срок контракта. Уже давно сосредоточен на ежедневной работе. То, что могу контролировать, а всё остальное — определённые условности. Конечно, доверие важно, но не менее важно его оправдывать. Поэтому только ежедневная работа по полной и, прежде всего, требования к самому себе дают шанс, чтобы тебе доверяли, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
Никитин высказался о том, что не получил чемпионский перстень от «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android