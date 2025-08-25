Скидки
Хоккей

Главный тренер «Амура» Гальченюк прокомментировал победу над «Трактором»

Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о победе над «Трактором» (3:0) в матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 06:38 (5x5)     0:2 Ли (Слепец) – 17:56 (5x5)     0:3 Грачёв (Ураков, Дубакин) – 55:38 (5x5)    

— Хорошая боевая игра. Для нас это первая встреча на предсезонном турнире. Рад, что ребята показали хорошее движение. «Трактор» за счёт удалений создал много моментов, благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл наш вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне.

— Как команда вкатывается в сезон? Довольны формой?
— Не вижу смысла блефовать. Хорошую предсезонку провели, 23 дня в Хабаровске, соскучились по играм. Надо устаканить свой стиль.

— Прокомментируйте эпизод с удалением Олега Ли.
— Случайно получилось. Олег — настоящий воин, никогда не ударит в спину. Неприятно.

— Максим Дорожко отразил 47 бросков сегодня. Он будет первым номером команды?
— Да.

— Быстрый переход от защиты в атаку — это ваш стиль?
— Да, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Комментарии
