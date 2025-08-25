Крикунов: нет больших эмоций после возвращения в КХЛ. 40-й сезон – что там особенного

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Лады» (1:3) в матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области и поделился эмоциями после своего возвращения в КХЛ.

«Мы ещё «тяжелые», не отошли от нагрузок. Для нас это первая игра. При этом мы добирались тяжело, хотя и «Лада» тоже. Мы приехали в половине третьего ночи в отель. Наверное, с этим связано то, что так подсели к третьему периоду. Надо отойти, чтоб ребята выспались.

А так они работают, стараются. Большинство ещё не смогли реализовать. Задачу на турнир ставим посмотреть тройки, пары, как они взаимодействуют, как играют в неравных составах. После возвращения в КХЛ у меня больших эмоций нет. 40-й сезон – что там особенного, всё знакомо», – приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.