Матч-центр:
Крикунов: нет больших эмоций после возвращения в КХЛ. 40-й сезон – что там особенного

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Лады» (1:3) в матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области и поделился эмоциями после своего возвращения в КХЛ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Яремчук (Швырёв, Хёфенмайер) – 06:25 (5x5)     1:1 Савчик (Основин, Хохлачёв) – 35:34 (5x4)     1:2 Михайлов (Лоуренс, Жуков) – 41:10 (5x5)     1:3 Михайлов (Лоуренс, Коттон) – 57:21 (5x4)    

«Мы ещё «тяжелые», не отошли от нагрузок. Для нас это первая игра. При этом мы добирались тяжело, хотя и «Лада» тоже. Мы приехали в половине третьего ночи в отель. Наверное, с этим связано то, что так подсели к третьему периоду. Надо отойти, чтоб ребята выспались.

А так они работают, стараются. Большинство ещё не смогли реализовать. Задачу на турнир ставим посмотреть тройки, пары, как они взаимодействуют, как играют в неравных составах. После возвращения в КХЛ у меня больших эмоций нет. 40-й сезон – что там особенного, всё знакомо», – приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

