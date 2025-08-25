«Ак Барс» обыграл СКА в овертайме на турнире имени Пучкова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между местным СКА и казанским «Ак Барсом». Победу в овертайме одержали хоккеисты «Ак Барса» со счётом 3:2.

В основное время составе СКА заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин и Бреннан Менелл. За казанцев отличились Артур Бровкин и Илья Сафонов.

В овертайме сильнее оказались хоккеисты казанской команды. Победную шайбу на свой счёт записал Артур Бровкин.

Кроме СКА и «Ак Барса», в турнире примет участие екатеринбургский «Автомобилист». СКА встретится с командой из Екатеринбурга 27 августа, а «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» днём ранее.