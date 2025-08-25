«Ак Барс» обыграл СКА в овертайме на турнире имени Пучкова
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между местным СКА и казанским «Ак Барсом». Победу в овертайме одержали хоккеисты «Ак Барса» со счётом 3:2.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5) 1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4) 1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4) 2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5) 2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)
В основное время составе СКА заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин и Бреннан Менелл. За казанцев отличились Артур Бровкин и Илья Сафонов.
В овертайме сильнее оказались хоккеисты казанской команды. Победную шайбу на свой счёт записал Артур Бровкин.
Кроме СКА и «Ак Барса», в турнире примет участие екатеринбургский «Автомобилист». СКА встретится с командой из Екатеринбурга 27 августа, а «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» днём ранее.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
20:25
-
20:18
-
19:46
-
19:42
-
19:24
-
19:15
-
18:56
-
18:34
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
16:54
-
16:30
-
15:50
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:50