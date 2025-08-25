Скидки
СКА — Ак Барс, результат матча 25 августа 2025 года, счет 2:3 ОТ, турнир имени Николая Пучкова

«Ак Барс» обыграл СКА в овертайме на турнире имени Пучкова
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между местным СКА и казанским «Ак Барсом». Победу в овертайме одержали хоккеисты «Ак Барса» со счётом 3:2.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

В основное время составе СКА заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин и Бреннан Менелл. За казанцев отличились Артур Бровкин и Илья Сафонов.

В овертайме сильнее оказались хоккеисты казанской команды. Победную шайбу на свой счёт записал Артур Бровкин.

Кроме СКА и «Ак Барса», в турнире примет участие екатеринбургский «Автомобилист». СКА встретится с командой из Екатеринбурга 27 августа, а «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» днём ранее.

