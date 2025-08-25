Скидки
В ЦСКА рассказали о ситуации с делами Каменева и Седова

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов прокомментировал ситуацию с допинг-делами игроков армейского клуба. В прошлом сезоне нападающий Владислав Каменев и защитник Никита Седов были временно отстранены из-за положительных допинг-проб. 13 августа стало известно, что ЦСКА расторг контракт с Седовым.

— Объясните ситуацию с Владиславом Каменевым.
— На данный момент у Владислава Каменева нанят юрист, который занимается этим направлением. Слушаний ещё нет, поэтому сами ждём и готовы оказать любую поддержку Владу. Он на связи, приходит к нам в офис. Мы разговариваем. Вся та информация, которая необходима его представителю, — она дана. Работаем на то, чтобы вся эта сложившаяся ситуация разрешилась хорошо.

— И про Никиту Седова. Объясните, как возможно расторжение контракта по инициативе игрока с хоккеистом в непонятном статусе?
— Мы все знаем ситуацию, когда игрок принимает решение не дожидаться того, чем всё закончится, а имеет вариант продолжения работы. Никита обратился к нам с просьбой, мы, безусловно, сделали от себя всё, что могли. Отпустили его, и он поехал трудоустраиваться в другой стране. Но, опять же, ситуация до конца непонятная, и конкретного решения нет, — приводит слова Денисова пресс-служба ЦСКА.

Отстранённый за допинг Каменев заявил, что Игорь Никитин ждёт его в ЦСКА
