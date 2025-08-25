Скидки
Главный тренер «Трактора» прокомментировал сухое поражение от «Амура»

Главный тренер «Трактора» прокомментировал сухое поражение от «Амура»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги матча с «Амуром» (0:3) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 06:38 (5x5)     0:2 Ли (Слепец) – 17:56 (5x5)     0:3 Грачёв (Ураков, Дубакин) – 55:38 (5x5)    

— Первый матч, мы становились лучше по ходу игры. Было заметно, что мы отстаём от соперника физически, мы начали подготовку только 11-го числа. Мы двигались недостаточно властно, если так можно выразиться. Идёт рабочий процесс, первая игра для трёх наших сочетаний: Ливо — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Коршков — Григоренко — Дюбе, Жарков — Никонов — Рольгизер. Разумеется, есть над чем работать.

— Насколько серьёзная травма у Дронова?
— Пока не знаю, он находится на обследовании. Соперник извинился после этого инцидента. Если не ошибаюсь, это травма носа.

— Как оцените игру Никонова и Крощинского? Второй на просмотровом контракте, получит ли он ещё шанс после не лучшей игры?
— Это как минимум не лучшая игра Крощинского. Ждите завтра в составе Доминика Микановича. Фёдор завтра сыграет, думаю, но ему надо прибавлять. Никонов, как и другие игроки команды, находится в фазе, когда есть взлёты и падения. Нам нужно увеличить объём катания на льду, больше практики. Нужно больше исполнительской точности, периодически было слишком много перепасовки вместо бросков. Это нормально на текущей стадии, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

