Гру: «Трактор» стал другой командой, моя задача — сложить пазл из кусочков

Гру: «Трактор» стал другой командой, моя задача — сложить пазл из кусочков
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил трансферную политику клуба и считает, что команда изменилась после прошлого сезона.

— Нынешняя линия защиты уступает прошлогодней?
— Этот вопрос логичнее задать в начале сезона. Мы даём всем ребятам шансы себя проявить, в том числе Андрею Прибыльскому. Хотим посмотреть, как он проявит себя. Год назад у нас была первая пара Дронов — Кэмпфер, второй завершил карьеру. Вторая пара — Телегин — Блажиевский, второй ушёл, фактически мы не заменили его. Третья — Коромыслов — Дэй, оба остались, получили шансы после ухода Блажиевского. Наша игра в начале сезона даст ответ.

У нас ушло много хороших игроков, не только защитников. Нельзя просто взять и сразу полностью заменить Максима Шабанова и Виталия Кравцова. Прибыльский заслужил шанс своим профессионализмом, характером, рабочей этикой. В плей-офф он не сыграл, но эти качества не остались незамеченными, посмотрим, как он себя проявит. У него более 130 матчей в КХЛ, ещё увидим, что он покажет. Дэй подошёл к предсезонке в великолепной форме, это показывает, каким он хочет предстать. Посмотрим, как всё будет складываться.

— Нет ли в трансферной политике перекоса в атаку в ущерб защите?
— Мы стали другой командой после прошлого сезона. Моя работа как тренера — сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает. В понедельник не определяют состав на воскресенье. Мы будем пробовать разные звенья и сочетания, только потом можно будет сказать, что чего-то не хватает в составе, какого-то пазла, что есть перекос, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

