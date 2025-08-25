Гру: вижу на тренировках, что «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Амура» (0:3) на Кубке губернатора Челябинской области рассказал, что не переживает за новых игроков команды.

— Что не получалось в большинстве сегодня? Переживаете ли вы за игру Ливо?

— Без сомнений могу сказать, что мы стали более мастеровитой командой, чем год назад. Вижу это каждый день после тренировок на льду, как ребята работают с шайбой, создают. Отсутствие голов и реализации большинства — стоит отметить вратаря соперника, он провёл отличный матч.

У меня нет причин переживать за кого-то из новичков, за кого-то из игроков. У нас много опытных хоккеистов, которые понимают, что мы начали позже других команд. Верю только своим глазам и вижу, что результат придёт. Не могу точно сказать, что спустя две недели в 19:00 в Ярославле мы будем лучшей командой на площадке, но это точно придёт. Увы, я не предсказываю будущее и не могу точно сказать, когда это случится.

— Состав сильно обновился, тренерский штаб — тоже. Достаточно ли у вас времени на подготовку?

— Очень рад, что тренеры, с которыми я работал в прошлом году, получили повышение. Борис Миронов стал главным тренером «Лады»: год назад я сказал, что такие переходы льстят организации, в которой они работали.

С Марио Рише я работал в 2004-2008 годах, этим летом я общался с 14 кандидатами на позицию тренера защитников. В конце этих поисков я позвонил Марио и спросил, заинтересован ли он работать в «Тракторе». Мы хорошие друзья с Марио.

Говоря о Дмитрии Черных и Дмитрии Костромитине: у меня есть цель развить тренеров, чтобы по окончании моей работы в «Тракторе» тут были наставники, которые смогут поучиться на моём опыте, опыте Марио, других работавших здесь тренеров. Я вижу большой потенциал у этих парней. Надеюсь, они станут главными тренерами здесь или где-то ещё в лиге, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.