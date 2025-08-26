Рид Буше: не думаю, что игровой стиль в КХЛ поменялся, но скоро возможны перемены

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше выразил мнение, что стиль игры в КХЛ не сильно изменился с увеличением количества североамериканских игроков.

– В лиге стало играть куда больше американцев, меньше европейцев. Чувствуете, что это влияет на стиль в КХЛ?

– Думаю, стиль мало изменился за эти годы. Для североамериканцев первые игр десять уходят на адаптацию к местному хоккею. Но в последнее время в лиге стало больше американских тренеров, которые ставят более агрессивный хоккей, — возможно, перемены последуют в ближайшие годы.

– В клубе большая и сыгранная североамериканская диаспора. Влились в этот костяк?

– Да, отличные ребята. Мы все живём в одном доме, проводим много времени друг с другом — уверен, это будет отличный год, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

