Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше: не думаю, что игровой стиль в КХЛ поменялся, но скоро возможны перемены

Рид Буше: не думаю, что игровой стиль в КХЛ поменялся, но скоро возможны перемены
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше выразил мнение, что стиль игры в КХЛ не сильно изменился с увеличением количества североамериканских игроков.

– В лиге стало играть куда больше американцев, меньше европейцев. Чувствуете, что это влияет на стиль в КХЛ?
– Думаю, стиль мало изменился за эти годы. Для североамериканцев первые игр десять уходят на адаптацию к местному хоккею. Но в последнее время в лиге стало больше американских тренеров, которые ставят более агрессивный хоккей, — возможно, перемены последуют в ближайшие годы.

– В клубе большая и сыгранная североамериканская диаспора. Влились в этот костяк?
– Да, отличные ребята. Мы все живём в одном доме, проводим много времени друг с другом — уверен, это будет отличный год, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android