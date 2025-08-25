Главный тренер «Лады» Миронов подвёл итоги матча с «Сочи»

Главный тренер «Лады» Борис Миронов оценил матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области с «Сочи» (3:1).

«Мы не были готовы играть с первых минут матча, но этому есть причина — только в четыре утра прилетели и заселились в гостиницу. Но, конечно, не может быть никаких отговорок. Нужно выходить и быть готовыми. Мы просматриваем много молодых игроков, в составе их достаточно. Команда в принципе собралась с нуля. Всё надо строить заново — систему, тактику, находить связки и химию. Работы много», — приводит слова Миронова официальный сайт КХЛ.

Следующий матч в рамках турнира «Лада» проведёт с «Амуром» 26 августа.