Главный тренер «Лады» Миронов подвёл итоги матча с «Сочи»

Комментарии

Главный тренер «Лады» Борис Миронов оценил матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области с «Сочи» (3:1).

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Яремчук (Швырёв, Хёфенмайер) – 06:25 (5x5)     1:1 Савчик (Основин, Хохлачёв) – 35:34 (5x4)     1:2 Михайлов (Лоуренс, Жуков) – 41:10 (5x5)     1:3 Михайлов (Лоуренс, Коттон) – 57:21 (5x4)    

«Мы не были готовы играть с первых минут матча, но этому есть причина — только в четыре утра прилетели и заселились в гостиницу. Но, конечно, не может быть никаких отговорок. Нужно выходить и быть готовыми. Мы просматриваем много молодых игроков, в составе их достаточно. Команда в принципе собралась с нуля. Всё надо строить заново — систему, тактику, находить связки и химию. Работы много», — приводит слова Миронова официальный сайт КХЛ.

Следующий матч в рамках турнира «Лада» проведёт с «Амуром» 26 августа.

«Лада» одержала победу над «Сочи» в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области
