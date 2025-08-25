Бровкин высказался о предсезонной подготовке «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин прокомментировал победу над СКА (3:2 ОТ) в рамках турнира имени Николая Пучкова и оценил предсезонную подготовку команды.

«Хороший, быстрый матч. Выполнили установку на игру, сыграли на победу. СКА Ларионова чем-то действительно похож на «Торпедо», короткие пасы, тренеры подсказали как играть.

Предсезонка сказывается нормально, они всегда тяжёлые, не скажу легче, тяжелее. Как всегда тяжело. Буду цепляться за свои шансы, всегда готов. Летом много работал над своими минусами. Надеюсь, в этом сезоне всё получится", — передает слова Бровкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.