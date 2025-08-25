Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бровкин высказался о предсезонной подготовке «Ак Барса»

Бровкин высказался о предсезонной подготовке «Ак Барса»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин прокомментировал победу над СКА (3:2 ОТ) в рамках турнира имени Николая Пучкова и оценил предсезонную подготовку команды.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

«Хороший, быстрый матч. Выполнили установку на игру, сыграли на победу. СКА Ларионова чем-то действительно похож на «Торпедо», короткие пасы, тренеры подсказали как играть.

Предсезонка сказывается нормально, они всегда тяжёлые, не скажу легче, тяжелее. Как всегда тяжело. Буду цепляться за свои шансы, всегда готов. Летом много работал над своими минусами. Надеюсь, в этом сезоне всё получится", — передает слова Бровкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» обыграл СКА в овертайме на турнире имени Пучкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android