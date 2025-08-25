Скидки
Гатиятулин оценил изменения в СКА в текущем межсезонье

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над СКА (3:2 ОТ) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова высказался об изменениях в санкт-петербургском клубе.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

«Знаем, что в СКА произошли большие перемены. Тем не менее, они были и будут сильным соперником и такие матчи привлекают внимание болельщиков. Для нас это была хорошая проверка, посмотрели, что наработали.
По предсезонной подготовке судить о сопернике смысла нет, каждый тренер видит свой стиль игры, нарабатывает его. Только сезон покажет, как изменилась команда, стала сильнее или слабее.

Близок ли мне стиль Ларионова? У нас есть свой стиль, которого мы придерживаемся, предложили ребятам, прошлый сезон показал, что он понравился болельщикам. Концентрируемся на своей игре, своём процессе», – передаёт слова Гатиятуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

