Гатиятулин оценил изменения в СКА в текущем межсезонье

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над СКА (3:2 ОТ) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова высказался об изменениях в санкт-петербургском клубе.

«Знаем, что в СКА произошли большие перемены. Тем не менее, они были и будут сильным соперником и такие матчи привлекают внимание болельщиков. Для нас это была хорошая проверка, посмотрели, что наработали.

По предсезонной подготовке судить о сопернике смысла нет, каждый тренер видит свой стиль игры, нарабатывает его. Только сезон покажет, как изменилась команда, стала сильнее или слабее.

Близок ли мне стиль Ларионова? У нас есть свой стиль, которого мы придерживаемся, предложили ребятам, прошлый сезон показал, что он понравился болельщикам. Концентрируемся на своей игре, своём процессе», – передаёт слова Гатиятуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.