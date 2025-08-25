Гатиятулин оценил изменения в СКА в текущем межсезонье

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над СКА (3:2 ОТ) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова высказался об изменениях в санкт-петербургском клубе.
«Знаем, что в СКА произошли большие перемены. Тем не менее, они были и будут сильным соперником и такие матчи привлекают внимание болельщиков. Для нас это была хорошая проверка, посмотрели, что наработали.
По предсезонной подготовке судить о сопернике смысла нет, каждый тренер видит свой стиль игры, нарабатывает его. Только сезон покажет, как изменилась команда, стала сильнее или слабее.
Близок ли мне стиль Ларионова? У нас есть свой стиль, которого мы придерживаемся, предложили ребятам, прошлый сезон показал, что он понравился болельщикам. Концентрируемся на своей игре, своём процессе», – передаёт слова Гатиятуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 25 августа 2025
-
21:39
-
21:33
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:44
-
20:25
-
20:18
-
19:46
-
19:42
-
19:24
-
19:15
-
18:56
-
18:34
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
16:54
-
16:30
-
15:50
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:35