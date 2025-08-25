Ларионов – о Карпухине: у нас такого игрока нет, не было в составе с первого дня

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о будущем защитника Ильи Карпухина в составе санкт-петербургского клуба.

– Какова судьба Ильи Карпухина? Вы не видите его в составе?

– Кого? У нас такого игрока нет. Его не было в составе с первого дня. Вопрос исчерпан, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», но 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За армейский клуб он провёл 25 матчей, отметившись 11 (6+5) очками. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 результативных передач с показателем полезности «+29».