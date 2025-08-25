Гатиятулин заявил, что Артём Галимов пропустил матч со СКА по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, почему нападающий казанского клуба Артём Галимов пропустил матч со СКА (3:2 ОТ) в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

«Артём Галимов не играл по семейным обстоятельствам, уезжал после матча с «Динамо» в Казань, сегодня утром только прилетел. Завтра будет играть», — передаёт слова Гатиятуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В прошлом сезоне Галимов стал лучшим бомбардиром команды в регулярке и лидером КХЛ по показателю полезности («+31»). 25-летний форвард в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах. На церемонии закрытия сезона КХЛ форвард был признан самым полезным игроком регулярки-2024/2025.