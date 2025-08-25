Скидки
Гатиятулин заявил, что Артём Галимов пропустил матч со СКА по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, почему нападающий казанского клуба Артём Галимов пропустил матч со СКА (3:2 ОТ) в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

«Артём Галимов не играл по семейным обстоятельствам, уезжал после матча с «Динамо» в Казань, сегодня утром только прилетел. Завтра будет играть», — передаёт слова Гатиятуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В прошлом сезоне Галимов стал лучшим бомбардиром команды в регулярке и лидером КХЛ по показателю полезности («+31»). 25-летний форвард в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах. На церемонии закрытия сезона КХЛ форвард был признан самым полезным игроком регулярки-2024/2025.

