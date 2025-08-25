Скидки
Гатиятулин — о Журавлёве и Князеве: они — игроки нашего клуба, у них контракт

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о возможном обмене защитников команды Даниила Журавлёва и Артемия Князева. Информация об этом появилась на днях в СМИ.

«Журавлёв и Князев с контрактами, они — игроки нашего клуба, готовятся. Артемий в матче с «Нефтяником» получил травму, поэтому не выступал. У Даниила также контракт, он — часть команды. По трансферам выскажемся позже», — передаёт слова Гатиятуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В прошлом сезоне Журавлёв отыграл 56 матчей и отметился шестью результативными передачами. Князев в минувшем сезоне провёл 49 игр, в которых заработал 10 (3+7) очков.

Гатиятулин заявил, что Артём Галимов пропустил матч со СКА по семейным обстоятельствам
