Гатиятулин высказался о ходе предсезонной подготовке «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил предсезонную подготовку казанской команды.

«Если сравнивать с предыдущим матчем немного, игра отличалась, команда действовала более активно. Готовимся к сезону, тем более что старт интересный, сильные соперники, важно за это время подготовиться.

В целом довольны ходом предсезонной подготовки, важно проводить матчи, не только тренироваться, в играх проверяешь наработанное на тренировках. На турнире играешь несколько матчей за короткий промежуток времени — это тяжело. Здесь мы изменили график, всех он устроил, формат короткий», — передаёт слова Гатиятуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.