Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о ходе предсезонной подготовке «Ак Барса»

Гатиятулин высказался о ходе предсезонной подготовке «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил предсезонную подготовку казанской команды.

«Если сравнивать с предыдущим матчем немного, игра отличалась, команда действовала более активно. Готовимся к сезону, тем более что старт интересный, сильные соперники, важно за это время подготовиться.

В целом довольны ходом предсезонной подготовки, важно проводить матчи, не только тренироваться, в играх проверяешь наработанное на тренировках. На турнире играешь несколько матчей за короткий промежуток времени — это тяжело. Здесь мы изменили график, всех он устроил, формат короткий», — передаёт слова Гатиятуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин — о Журавлёве и Князеве: они — игроки нашего клуба, у них контракт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android