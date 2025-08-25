Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о победе над СКА

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился впечатлениями от матча со СКА (3:2 ОТ) на предсезонном турнире имени Николая Пучкова.

— Какие впечатления от первого матча на турнире?

— Хорошие. Наконец, пошла череда игр, до этого были только тренировки. Играть всегда приятнее, чем тренироваться. Пока тяжело, но мы уже вкатываемся. Потихоньку вспоминаем, как это делать. Скоро будем в оптимальной форме.

— В таких матчах нужно биться на результат?

— В каждом матче надо играть на результат. Если не выкладываться тут, это перенесётся и на сезон. Нужны победы и здесь, поэтому надо себя перебарывать и стараться доводить матчи до конца.

— СКА с новым тренером похож на свою прошлогоднюю версию?

— Наверное, да. Много поперечных передач, скидок назад, всё такое же. Посмотрим, как они будут играть в сезоне, но я не думаю, что многое поменяется.

— Сложно играть против таких команд?

— У каждой команды свои нюансы, стиль. Всё зависит от физической подготовки. Как ты к этому подойдёшь, так и будет ощущаться. Иногда против вязкой команды нужно потратить больше сил. При этом, если голова не очень хорошо работает из-за нагрузок, в таких играх можно что-то успевать делать. А здесь нужно было быстро соображать и переключаться. Но и на усталости всегда тяжелее выступать, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.