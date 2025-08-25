Гатиятулин оценил игру Жулина и Бровкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающих команды Тимофея Жулина и Артура Бровкина.

«Тимофея Жулина мы подключали ещё в прошлом сезоне, знаем его сильные качества. Постоянно разговариваем с ним, объясняем, что важно играть без шайбы правильно. Это касается и других молодых ребят, объясняем, какие моменты нужно поправить, чтобы не допускать опасных ситуаций у наших ворот. Работаем и с молодыми, и с опытными.

Бровкин молодец, в прошлом году ему предоставили возможность, я говорил, что всем будем давать шансы, искать новые роли. Хорошо провёл прошлый сезон, в плей-офф здорово смотрелся. Хорошо, когда есть глубина состава, ищем лучшие сочетания. У нас есть выбор.

Мы и наигрываем связки, но важно и на молодых посмотреть. Кто-то в высшей лиге играл уже, но с КХЛ есть большие отличия», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.