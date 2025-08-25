Ларионов объяснил, почему Голдобин играл в четвёртом звене

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что новичок команды Николай Голдобин играл в четвёртом звене в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ), потому что ему необходимо время на адаптацию. Команды встречались сегодня, 25 августа, в рамках турнира имени Николая Пучкова.

«У нас пока нет лимичтиков, которые могли бы выйти и сыграть зрело. Тем не менее ребята выступили хорошо — если будем двигаться дальше таким образом, у нас не будет проблем. Есть несколько защитников в ротации, но три пары — это то, что мы хотим.

Голдобин в четвёртом звене? Знаете, вот для чего мы делаем товарищеские матчи: чтобы посмотреть разные сочетания. Здесь нет понятия четвёртого звена. Человек пришёл только в команду, как и другие игроки, ему нужно время на адаптацию. Гримальди приедет, тоже может начать в четвёртом звене. У нас четыре тройки, не было первого, второго, третьего. Но молодёжь сыграла фантастически, как для первого матча. Нас это радует и даёт энтузиазм на сезон. Они принимают те правила игры, которые мы от них ждём», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.