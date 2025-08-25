Скидки
Ларионов рассказал, когда новички СКА Бландизи и Гримальди дебютируют в клубе

Ларионов рассказал, когда новички СКА Бландизи и Гримальди дебютируют в клубе
Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что нападающий Рокко Гримальди дебютирует за армейский клуб в конце августа, а форвард Джозеф Бландизи приедет в Санкт-Петербург только в начале сентября.

«Наши итальянцы? Получил сообщение от Бландизи, он смотрел игру, горит желанием. Как только получит визу, распишется с супругой, у него свадьба 31 августа, мы не можем это перенести или отменить. Поэтому в Санкт-Петербурге он будет третьего числа.

Гримальди тренируется, тренируется очень хорошо, не думаю, что он будет в следующем матче с «Автомобилистом», но посмотрим. Он горит желанием играть, рвётся в бой, но важно не форсировать, разница во времени, это только пятый день его в России. Примем завтра решение, но ждём его 29 августа», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

