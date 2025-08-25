Ларионов рассказал о травме Зайцева

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что защитник команды Никита Зайцев получил травму нижней части тела в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) на предсезонном турнире имени Николая Пучкова.

— Понравилась динамика, движение, запал и креатив. Многие вещи для первого матча были удивительно приятны для тренеров. Были скорости, борьба, хорошая взаимозаменяемость.

— Зайцев не выходил на лёд в третьем периоде. Почему?

— Травма нижней части тела. Пока не знаем, какой степени. По первым сигналам — всё довольно серьёзно. Но надеюсь, что травма несерьёзная, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.