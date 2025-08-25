Скидки
Хоккей Новости

Ларионов рассказал о травме Зайцева

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что защитник команды Никита Зайцев получил травму нижней части тела в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) на предсезонном турнире имени Николая Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

— Понравилась динамика, движение, запал и креатив. Многие вещи для первого матча были удивительно приятны для тренеров. Были скорости, борьба, хорошая взаимозаменяемость.

— Зайцев не выходил на лёд в третьем периоде. Почему?
— Травма нижней части тела. Пока не знаем, какой степени. По первым сигналам — всё довольно серьёзно. Но надеюсь, что травма несерьёзная, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

