Голдобин высказался о первом матче за СКА

Голдобин высказался о первом матче за СКА
Нападающий СКА Николай Голдобин поделился впечатлениями от первого матча за армейский клуб. Хоккеист дебютировал в игре с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Ранее форвард подписал трёхлетний контракт со СКА.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

«Обидно, что проиграли, но для этого и нужны товарищеские матчи. Круто, что было много болельщиков, приятно было играть. Готовы не на 100%, но движемся вперёд, у нас ещё есть время перед сезоном», — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина хоккеист набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.

