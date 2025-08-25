Голдобин высказался о первом матче за СКА

Нападающий СКА Николай Голдобин поделился впечатлениями от первого матча за армейский клуб. Хоккеист дебютировал в игре с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Ранее форвард подписал трёхлетний контракт со СКА.

«Обидно, что проиграли, но для этого и нужны товарищеские матчи. Круто, что было много болельщиков, приятно было играть. Готовы не на 100%, но движемся вперёд, у нас ещё есть время перед сезоном», — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина хоккеист набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.