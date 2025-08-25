Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экс-игрок клубов КХЛ и НХЛ Жердев завершил карьеру в возрасте 40 лет

40-летний экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Николай Жердев завершил карьеру хоккеиста. Об этом сообщает «Белорусский хоккей».

Николай был выбран «Коламбус Блю Джекетс» на драфте НХЛ 2003 года под общим четвёртым номером. В НХЛ он выступал за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз», где набрал 261 (115+146) очко в 421 игре регулярки. В его активе также 3 (1+2) очка в 15 матчах плей-офф.

В КХЛ нападающий играл за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», московское «Динамо», «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и рижское «Динамо». Он провёл 408 матчей и набрал 232 (79+153) очка.

Его последней командой стал итальянский «Аллего», за который он выступал в сезоне-2023/2024.

Также Жердев стал двукратным чемпионом мира (2009, 2012) в составе сборной России.