Голдобин: рад, что оказался в этой команде у Ларионова

Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что рад оказаться в команде Игоря Ларионова, а также отметил, что давно знаком со специалистом. Ранее форвард подписал трёхлетний контракт с армейским клубом.

«Мы давно знакомы с Игорем Николаевичем, я знаю, в какой хоккей он играл: красивый, умный, [любил] двигать шайбу. Посмотрим, что получится.

История с контрактом много забрала эмоций, всё задержалось сильно, недавно только приехал, но рад, что оказался в этой команде у Игоря Николаевича, будем надеяться, что покажу здесь лучший хоккей. Москва или Питер? Теперь Питер, получается», — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.