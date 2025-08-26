Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше: «Автомобилист» предложил мне те же условия, что были в «Авангарде»

Рид Буше: «Автомобилист» предложил мне те же условия, что были в «Авангарде»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше заявил, что «Авангард» не сделал ему конкретного предложения, поэтому он принял решение перейти в екатеринбургский клуб. Напомним, хоккеист пополнил состав «Автомобилиста» в это межсезонье.

– Решение об уходе из «Авангарда» в первую очередь принял сам клуб?
– Да. «Авангард» так и не сделал мне конкретного предложения, а я не мог просто сидеть и ждать. Я не погнался за деньгами, когда перешёл в «Автомобилист»: здесь предложили мне точно такие же условия, что и были до этого в «Авангарде».

– Говорили ли вы после сезона с Ги Буше или Сопиным?
– Нет, ничего. Повторюсь: перед окончанием регулярки я говорил, что хотел бы продлить контракт. Я ждал и готов был подписать новое соглашение, однако ничего не произошло. Даже не знаю, что случилось. Никакой отдельной личной встречи не было.

– И просто какого-то прощания не было?
– Нет, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате»:
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Эксклюзив
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android