Рид Буше: «Автомобилист» предложил мне те же условия, что были в «Авангарде»

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше заявил, что «Авангард» не сделал ему конкретного предложения, поэтому он принял решение перейти в екатеринбургский клуб. Напомним, хоккеист пополнил состав «Автомобилиста» в это межсезонье.

– Решение об уходе из «Авангарда» в первую очередь принял сам клуб?

– Да. «Авангард» так и не сделал мне конкретного предложения, а я не мог просто сидеть и ждать. Я не погнался за деньгами, когда перешёл в «Автомобилист»: здесь предложили мне точно такие же условия, что и были до этого в «Авангарде».

– Говорили ли вы после сезона с Ги Буше или Сопиным?

– Нет, ничего. Повторюсь: перед окончанием регулярки я говорил, что хотел бы продлить контракт. Я ждал и готов был подписать новое соглашение, однако ничего не произошло. Даже не знаю, что случилось. Никакой отдельной личной встречи не было.

– И просто какого-то прощания не было?

– Нет, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.