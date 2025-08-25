Форвард «Ак Барса» Дыняк: есть моменты, в которых нам следует прибавлять
Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу казанцев над СКА (3:2 ОТ) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5) 1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4) 1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4) 2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5) 2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)
— Победили — хорошо. Есть некоторые недочёты, будем их исправлять по ходу контрольных игр.
— Как вы оцениваете готовность команды к сезону?
— Есть моменты, в которых нам следует прибавлять. В скором времени начинается регулярный чемпионат, в начале сентября нас ждут серьёзные матчи. Для этого есть время и игры.
— Вы слышали болельщиков «Ак Барса» на матче?
— Конечно, наших болельщиков слышно в любом городе. Мы всегда бьёмся ради болельщиков, — приводит слова Дыняка пресс-служба клуба.
