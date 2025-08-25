Форвард «Ак Барса» Дыняк: есть моменты, в которых нам следует прибавлять

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу казанцев над СКА (3:2 ОТ) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

— Победили — хорошо. Есть некоторые недочёты, будем их исправлять по ходу контрольных игр.

— Как вы оцениваете готовность команды к сезону?

— Есть моменты, в которых нам следует прибавлять. В скором времени начинается регулярный чемпионат, в начале сентября нас ждут серьёзные матчи. Для этого есть время и игры.

— Вы слышали болельщиков «Ак Барса» на матче?

— Конечно, наших болельщиков слышно в любом городе. Мы всегда бьёмся ради болельщиков, — приводит слова Дыняка пресс-служба клуба.