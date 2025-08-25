Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Дыняк: есть моменты, в которых нам следует прибавлять

Форвард «Ак Барса» Дыняк: есть моменты, в которых нам следует прибавлять
Комментарии

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу казанцев над СКА (3:2 ОТ) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

— Победили — хорошо. Есть некоторые недочёты, будем их исправлять по ходу контрольных игр.

— Как вы оцениваете готовность команды к сезону?
— Есть моменты, в которых нам следует прибавлять. В скором времени начинается регулярный чемпионат, в начале сентября нас ждут серьёзные матчи. Для этого есть время и игры.

— Вы слышали болельщиков «Ак Барса» на матче?
— Конечно, наших болельщиков слышно в любом городе. Мы всегда бьёмся ради болельщиков, — приводит слова Дыняка пресс-служба клуба.

Материалы по теме
СКА уступил «Ак Барсу» в овертайме, «Трактор» не смог забить «Амуру». Итоги дня в КХЛ
СКА уступил «Ак Барсу» в овертайме, «Трактор» не смог забить «Амуру». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android