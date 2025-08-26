Скидки
Рид Буше рассказал об общении с Владимиром Ткачёвым после его ухода из «Авангарда»

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше, ранее выступающий за «Авангард», рассказал, что переписывался с бывшим одноклубником Владимиром Ткачёвым, который покинул омский клуб вскоре после ухода Буше.

– Уже после вас клуб покинул ваш давний партнер Владимир Ткачёв. Общались с ним по этому поводу?
– Да, мы общались летом. Не буду раскрывать детали переписки, но, судя по всему, он оказался в такой же ситуации, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

29-летний Владимир Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. В межсезонье «Авангард» расторг долгосрочный контракт с Ткачёвым. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».

