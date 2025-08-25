Скидки
В ЦСКА рассказали о кредите доверия к штабу Игоря Никитина

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов сообщил, что в клубе доверяют новому главному тренеру Игорю Никитину и его тренерскому штабу.

— Какой кредит доверия имеется у руководства клуба к тренерскому штабу Игоря Никитина?
— В первую очередь хочу сказать спасибо Игорю Валерьевичу за то, что принял приглашение хоккейного клуба ЦСКА вернуться в него. Мы с Игорем Валерьевичем достаточно долгое время работали вместе и сейчас снова будем. Поэтому я только рад, что существует такая возможность поработать с настоящим профессионалом, который день и ночь думает только о том, как дать результат. Что касается доверия, то здесь простых и случайных людей не бывает. Естественно, доверие есть, понимание есть. И Игорь Валерьевич даёт результат — это самое главное, — приводит слова Денисова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Никитин возглавил армейский клуб в это межсезонье. Ранее специалист уже работал в ЦСКА. В минувшем сезоне тренер стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».

