Экс-вратарь «Ак Барса» Мифтахов: не хочу ехать в НХЛ и думать о возвращении в Россию

Бывший вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов, подписавший двусторонний контракт с «Каролиной Харрикейнз», заявил, что не думает о возвращении в Россию в случае неудачной попытки закрепиться в НХЛ.

— Каждое лето игроки из КХЛ едут в Америку, и постоянно у наших находится пункт в контракте о возможном возвращении в случае спуска в АХЛ. Что-то такое у тебя имеется?

— Насколько я знаю, ничего такого нет. Страховаться этим я не собирался, даже не обсуждал возможность включения этого пункта с агентом. Не хочу оставлять себе мысль, что могу в любой момент вернуться в Россию. У меня есть мечта — и я хочу её исполнить: закрепиться в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли. Ехать туда и думать «а если не получится» — не хочу, — приводит слова Мифтахова «Вечерняя Казань».

25-летний голкипер является воспитанником «Ак Барса». Вратарь провёл за клуб 82 матча в КХЛ, одержав победу в 38 встречах и добившись показателя отражённых бросков в 92,2%.

В 2020 году Мифтахов был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 186-м номером. Сезон-2021/2022 хоккеист провёл в Америке, выступая в фарм-клубе «Сиракьюз Кранч», после чего вернулся в Россию.