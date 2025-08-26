Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Автомобилиста» Буше: теперь ощущаю себя в России намного комфортнее

Нападающий «Автомобилиста» Буше: теперь ощущаю себя в России намного комфортнее
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше рассказал о своей адаптации в екатеринбургском клубе. Форвард пополнил состав команды в это межсезонье.

– Ваш единственный сезон вне «Авангарда» явно пошёл не по плану. Были ли проблемы в адаптации и избежите ли вы их здесь?
– Для меня тот сезон в Ярославле, конечно, был худшим в карьере. Однако тогда «Локомотив» был молодой командой, которой нужно было ещё пару сезонов для того, чтобы выйти на победный путь, — и посмотрите, где они теперь. Это был просто очень странный сезон для меня.

– Тех проблем с адаптацией уже не должно быть в Екатеринбурге?
– Не думаю. Для меня это был лишь второй сезон в России, теперь я ощущаю себя здесь намного комфортнее. Я чувствую себя прекрасно, нахожусь в отличной форме и уже предвкушаю старт нового чемпионата, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате»:
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Эксклюзив
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android