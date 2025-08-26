Нападающий «Автомобилиста» Буше: теперь ощущаю себя в России намного комфортнее

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше рассказал о своей адаптации в екатеринбургском клубе. Форвард пополнил состав команды в это межсезонье.

– Ваш единственный сезон вне «Авангарда» явно пошёл не по плану. Были ли проблемы в адаптации и избежите ли вы их здесь?

– Для меня тот сезон в Ярославле, конечно, был худшим в карьере. Однако тогда «Локомотив» был молодой командой, которой нужно было ещё пару сезонов для того, чтобы выйти на победный путь, — и посмотрите, где они теперь. Это был просто очень странный сезон для меня.

– Тех проблем с адаптацией уже не должно быть в Екатеринбурге?

– Не думаю. Для меня это был лишь второй сезон в России, теперь я ощущаю себя здесь намного комфортнее. Я чувствую себя прекрасно, нахожусь в отличной форме и уже предвкушаю старт нового чемпионата, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.