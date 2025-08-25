А. Протас высказался о влиянии погони Овечкина за рекордом Гретцки на «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас ответил, отражалась ли погоня капитана «столичных» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки на команде.

— Прошлую регулярку «Вашингтон» жил предвкушением рекорда Александра Овечкина. Как эта погоня отражалась на команде?

— На самом деле не особенно. Всё шло своим чередом, а все понимали, что не нужно заострять на этом внимание. Играли каждый матч и настраивалась в них на победу. Каждый исполнял свою роль и понимал: будет командный успех, придёт и личный у Александра Овечкина.

— В итоге всё сложилось великолепно, хотя многие не верили в вас. Вы знали об этом? Как реагировали?

— Конечно, мы слушали все эти мнения и прогнозы, но чётко понимали, что хотим всё это опровергнуть. Ребята горели желанием доказать, что мы классный коллектив и в принципе провели отличный регулярный отрезок. Да, немного жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный, — приводит слова Протаса «Витьбичи».

Напомним, в начале апреля Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На счету россиянина сейчас 897 шайб в регулярках. В минувшем сезоне «Вашингтон» занял первое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф клуб проиграл «Каролине Харрикейнз» в серии второго раунда со счётом 1-4.