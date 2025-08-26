Рид Буше: «Автомобилист» должен играть в быстром и агрессивном стиле

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше считает, что команда должна играть в быстром и агрессивном стиле в предстоящем сезоне.

– Николай Заварухин говорил весной, что клуб будет играть в более атакующем стиле. Чувствуете это сейчас?

– Да, мы прибавляли от игры к игре и должны продолжить делать это в регулярном чемпионате. Тренировки были тяжёлыми, команда выкладывалась на полную, мы должны стать командой, действующей в быстром и агрессивном стиле.

– Вы уже оформили дубль в игре против «СЮ».

– Да, наше звено отлично играло, создало несколько хороших моментов. Всегда трудно выходить на лёд в своей первой предсезонной игре, но такие моменты повышают уверенность в себе, это приятно, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.