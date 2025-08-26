Форвард «Автомобилиста» Буше: Да Коста — невероятный хоккеист, надеюсь играть с ним

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше высказался о стиле игры форварда екатеринбуржцев Стефана Да Косты и назвал француза невероятным игроком.

– Ожидается, что вы будете играть в звене со Стефаном да Костой. Как оцените его и его стиль игры?

– Невероятный игрок, который уже очень давно выступает в КХЛ. Надеюсь сыграть с ним и развивать игровую «химию».

– Можете уже сравнить эту связку и ту, что была с Ткачёвым?

– Они оба шикарные хоккеисты, набирают в среднем очко за игру. Надеюсь, что мы сыграемся со Стефом, уверен, что сезон для нас выйдет отличным, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.