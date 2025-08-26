Скидки
Форвард «Автомобилиста» Буше: Да Коста — невероятный хоккеист, надеюсь играть с ним

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше высказался о стиле игры форварда екатеринбуржцев Стефана Да Косты и назвал француза невероятным игроком.

– Ожидается, что вы будете играть в звене со Стефаном да Костой. Как оцените его и его стиль игры?
– Невероятный игрок, который уже очень давно выступает в КХЛ. Надеюсь сыграть с ним и развивать игровую «химию».

– Можете уже сравнить эту связку и ту, что была с Ткачёвым?
– Они оба шикарные хоккеисты, набирают в среднем очко за игру. Надеюсь, что мы сыграемся со Стефом, уверен, что сезон для нас выйдет отличным, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате»:
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Эксклюзив
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
