Семеро россиян вошли в рейтинг лучших проспектов НХЛ — Daily Faceoff

Портал Daily Faceoff представил рейтинг лучших проспектов Национально хоккейной лиги (НХЛ) среди полевых игроков сезона-2025/2026.

В рейтинг портала вошли семь российских хоккеистов. Так, второе место в списке занял нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. На 11-м месте расположился защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Гришин. 24-е место занял защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Антон Силаев. На 31-й строчке расположился защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев. 39-е место занял нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров. На 72-й строчке располагается форвард «Каролины» Никита Артамонов. И 75-е место занял нападающий «Юты» Даниил Бут.

Лучшим же проспектом портал признал канадского защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера.

