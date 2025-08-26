Скидки
Главная Хоккей Новости

Жарков — о 0:3 от «Амура»: «Трактор» создавал какие-то моменты, результат неприятный

Жарков — о 0:3 от «Амура»: «Трактор» создавал какие-то моменты, результат неприятный
Комментарии

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков высказался о поражении от «Амура» (0:3) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 06:38 (5x5)     0:2 Ли (Слепец) – 17:56 (5x5)     0:3 Грачёв (Ураков, Дубакин) – 55:38 (5x5)    

«Результат неприятный. Нам есть над чем работать, в чём добавлять и над чем задуматься. Хорошо, что это предсезонная игра, есть пища для размышлений. Мы создавали какие-то моменты, старались, играли с желанием, но хорошие действия их вратаря не позволили забить. Не хватило где-то хладнокровия. Будем исправляться.

Это всего лишь первая игра предсезонки, есть много вещей, которые надо улучшать, в том числе «химию» в звеньях, взаимопонимание. Атмосфера была потрясающая. Это Урал, Челябинск. Здесь очень любят хоккей, он в крови. Видно, что люди соскучились, хотя не так много времени прошло. Болельщики встречают даже до и после тренировки. Просят автографы и фотографии. Это круто!» – цитирует Жаркова Metaratings.

«Трактор» всухую проиграл «Амуру» в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области
