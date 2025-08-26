Жарков — о 0:3 от «Амура»: «Трактор» создавал какие-то моменты, результат неприятный

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков высказался о поражении от «Амура» (0:3) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.

«Результат неприятный. Нам есть над чем работать, в чём добавлять и над чем задуматься. Хорошо, что это предсезонная игра, есть пища для размышлений. Мы создавали какие-то моменты, старались, играли с желанием, но хорошие действия их вратаря не позволили забить. Не хватило где-то хладнокровия. Будем исправляться.

Это всего лишь первая игра предсезонки, есть много вещей, которые надо улучшать, в том числе «химию» в звеньях, взаимопонимание. Атмосфера была потрясающая. Это Урал, Челябинск. Здесь очень любят хоккей, он в крови. Видно, что люди соскучились, хотя не так много времени прошло. Болельщики встречают даже до и после тренировки. Просят автографы и фотографии. Это круто!» – цитирует Жаркова Metaratings.